Jos Verstappen maakt opwachting in Hellendoorn Rally

Jos Verstappen is sinds een aantal jaar weer terug in de racerij. De Nederlandse voormalig Formule 1-coureur rijdt niet meer op de circuits, maar op onverharde wegen. Verstappen rijdt zo nu en dan in rally's en dat gaat hem zeker niet slecht af. Binnenkort is hij weer te bewonderen op Nederlands grondgebied.

Verstappen neemt volgende maand deel aan de Hellendoorn Rally. Ook vorig jaar nam de vader van regerend wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen deel aan de rally. Verstappen zal gaan rijden in de Rally2-klasse, in deze klasse rijdt hij vrijwel al zijn rally's. De verwachtingen voor Verstappen zijn hoog, hij is een grote naam en heeft inmiddels al veel informatie opgedaan in de rallywereld.

De Hellendoorn Rally vindt dit jaar plaats op vrijdag 15 en zaterdag 16 september. Verstappen rijdt normaal gesproken zijn rally's op Belgisch grondgebied, voor deze rally maakt hij weer een uitstapje naar zijn vaderland. De voormalig Formule 1-coureur rijdt sinds een paar jaar rally's, alhoewel hij het niet op het allerhoogste niveau doet is hij wel zeer fanatiek en presteert hij zeker ook niet slecht. De verwachtingen voor Hellendoorn zijn dan ook hooggespannen.