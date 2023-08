Ben Sulayem weigert regels aan te passen: "Iedereen heeft ervoor getekend"

In 2026 gelden er nieuwe motorreglementen in de Formule 1. Alle teams hebben hun ja-woord gegeven, maar toch bestaan er twijfels over een aantal details van de regels. Onder meer het team van Red Bull Racing maakt zich zorgen, FIA-president Mohammed Ben Sulayem wil de regels echter niet alsnog gaan aanpassen.

De motorreglementen gaan in 2026 flink op de schop. De nieuwe krachtbronnen zullen worden aangedreven door e-fuels en de elektrische componenten worden veel invloedrijker. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner maakt zich veel zorgen, hij is bang dat de teams het chassis moeten gaan compenseren voor de motor. Hij stelt dat het effect van de DRS en de slipstream hierdoor zal verdwijnen. Max Verstappen liet zich ook kritisch uit over de regels.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft de zorgen van Horner en Verstappen ook meegekregen. Ben Sulayem wil dat de auto's lichter worden en hij erkent dat er veel weerstand bestond bij de teams over de regels.

Toch laat hij aan Motorsport Total weten dat er niets zal worden aangepast: "Er is meer dan 18 maanden overlegd, maar uiteindelijk heeft iedereen ervoor getekend. Ik begrijp hun standpunt, maar ze moeten ook ons standpunt begrijpen. We willen een duurzame sport creëren en de enige manier om daarin te slagen is door meer OEM's aan te trekken. De nieuwe regels zijn de reden waarom er nieuwe OEM's komen en waarom Audi komt."