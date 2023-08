Wolff suggereert: Met meer tijd had De Vries poging voor Red Bull-stoeltje kunnen doen

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff had de recentelijk ontslagen Nyck de Vries veel profijt van meer tijd in de Formule 1 kunnen hebben. De Nederlandse coureur werd onlangs vervangen voor Daniel Ricciardo, die de rest van het seizoen in de AT04-bolide van AlphaTauri zal rijden.

Na een tegenvallende tien Grands Prix, besloot Red Bull dat het moment was gekomen om Nyck de Vries te vervangen. In zijn stoeltje werd comeback-kid Daniel Ricciardo geplaatst, die tijdens de afgelopen winterstop de terugkomst naar zijn oude racefamilie maakte.

De resultaten wist De Vries niet te behalen, maar heel verrassend is dat niet voor een F1-rookie, zo lieten vele stemmen in en rond de F1-paddock van zich horen. Zo liet notabene AlphaTauri-teambaas Franz Tost weten dat een F1-rookie minimaal 3 jaar de tijd zou moeten krijgen om aan de koningsklasse te kunnen wennen.

Het statement van Tost werd door het Red Bull-kamp echter in de wind geslagen, en een kleine tijd later was De Vries exit. Voormalig manager van De Vries en huidig Mercedes-teambaas Toto Wolff vraagt zich dan ook hardop af of de Nederlander niet meer tijd in de topsport had moeten krijgen, om zo zich tot een potentievolle coureur te kunnen ontpoppen.

"Ik denk dat hij meer tijd nodig had. Wie weet wat er was gebeurd als hij het seizoen mocht afmaken? Misschien had hij wel een hele goede kandidaat voor het Red Bull-stoeltje kunnen zijn?", vertelt Wolff tegenover Sky F1.

"Ze (Red Bull) wilden Daniel Ricciardo graag een test laten doen, om vergelijkingen te kunnen maken met de andere coureurs. Toen die beslissing was gemaakt, viel De Vries natuurlijk door de mand. Ik ben een fan van hem. Hij is extreem intelligent op het gebied van auto-ontwikkeling, en hij heeft altijd ontzettend veel bijgedragen", vertelt Wolff.