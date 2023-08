Horner stelt fans gerust: Terugkomst Ricciardo niet vanwege moeilijkheden Pérez.

Red Bull-teambaas Christian Horner wil het nogmaals benadrukken: de comeback van Daniel Ricciardo om de ontslagen Nyck de Vries bij zusterteam AlphaTauri te vervangen, heeft geen dubbele agenda. De verrassende coureurswisseling vond plaats op het moment dat Sergio Pérez, coureur van het hoofdteam Red Bull, in een performancedip verkeerde.

Sergio Pérez begon het 2023-seizoen van de Formule 1 op sterke wijze. De RB19-bolide van Red Bull was alleenstaand wat betreft haar dominante performance op het asfalt, en zodoende zag Pérez in de beginfase van het jaar zijn kans schoon om het gevecht naar teamgenoot Max Verstappen te brengen.

Maar, sinds de kwalificatiesessie in de straten van Monte Carlo, leek de Mexicaan zich niet meer comfortabel in de openwielbolide te voelen. En dat was te zien: terwijl Verstappen pole position na pole position aaneenreeg, wist Pérez bij een reeks van vijf Grands Prix niet verder dan een elfde startplaats te komen. En in diezelfde periode vond nou juist de coureurswisseling bij AlphaTauri plaats.

Volgens vele stemmen in en rond de Formule 1-paddock had de komst van comeback-kid Daniel Ricciardo dan ook een dubbele betekenis. Zo zou Red Bull de tegenvallende Nyck de Vries kunnen vervangen, terwijl de Oostenrijkse renstal tegelijkertijd het vuur aan de schenen van Pérez zou kunnen leggen. Tegenover Speedcafe vertelt Red Bull-teambaas Christian Horner dat dit echter niet het geval is.

"Ik wou Daniel (Ricciardo) maar al te graag terug zien komen. We hebben we afgelopen zeven maanden er hard aan gewerkt om hem weer te versterken en om de oude Daniel terug te krijgen. Het was altijd al ons plan om hem die bandentest (in Silverstone) te laten doen, zodat we konden ontdekken hoe goed hij nog was."

"Om Nyck (de Vries) te zien worstelen, betekende dat het alleen maar relevanter was om een ervaren coureur naar AlphaTauri te halen. Het leek een logische keuze, en na zijn sterke optreden bij die test, was het de perfecte beslissing", meent Horner.