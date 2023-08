Ben Sulayem wil lichtere auto's: "Ik weet waar ik het over heb"

Bij veel Formule 1-teams bestaan er momenteel veel zorgen over het gewicht van de auto's onder de nieuwe reglementen die gaan gelden in 2026. In dat jaar gaan er nieuwe motorregels gelden met veel elektrische elementen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft de klachten gehoord en geeft aan dat hij zeker geen te zware auto's wil hebben.

De nieuwe motorreglementen van 2026 zijn al geruime tijd onderwerp van discussie. Het reglement wordt dat jaar volledig omgegooid en de krachtbronnen draaien vanaf dat jaar op e-fuels, ook elektrische motoronderdelen worden belangrijker. Men vreest dan ook dat de auto's door deze nieuwe onderdelen veel te zwaar gaan worden. Er wordt zelfs opgeroepen om de regels aan te passen, het is nog niet duidelijk of dit gaat gebeuren.

Gevaarlijk

FIA-president Mohammed Ben Sulayem geeft in ieder geval aan dat hij geen voorstander is van te zware auto's. Ben Sulayem laat in gesprek met Motorsport Total zijn mening horen: "Ik heb zelf jarenlang rally's gereden. Ze mochten me alles geven, maar zeker geen zware auto! Dat heeft mij altijd beziggehouden. Lichtere auto's zijn beter, ik weet waar ik het over heb. Als de auto meer weegt, dan heeft dat invloed op de ophanging, doen de remmen het niet helemaal goed en slijten de banden sneller. Meer gewicht is ook gevaarlijker bij een crash."

Beste voor de sport

Ben Sulayem gaat er dan ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat de Formule 1-auto's in de nabije toekomst lichter gaan worden. Hij heeft de eerste gesprekken al gevoerd: "Ik heb er met mijn team over gesproken. We willen lichtere auto's en een beter motorgeluid. Dat is uiteindelijk de zaak van de FIA. Als Stefano het ook wil, dan is dat fijn. Dan zijn we het daarover eens. De FIA moet echter de keuzes maken. Wij stellen de regels in, niet omdat de FOM en de teams dat willen. We doen het omdat het het beste is voor de sport."