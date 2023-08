NS zet extra treinen in tijdens Nederlands Grand Prix-weekend

Aan het einde van deze maand gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Nederlandse Grand Prix. De race op het circuit van Zandvoort belooft weer een groot spektakel te worden, de tickets zijn dan ook al geruime tijd uitverkocht. De NS heeft dan ook besloten om wederom een groot aantal extra treinen in te zetten.

Op 25, 26 en 27 augustus worden de sessies op het circuit in de Noord-Hollandse duinen weer verreden. De NS verwacht dat het enorm druk zal gaan worden in het openbaar vervoer, men verwacht zo'n 40.000 treinreizigers per dag in het raceweekend. De fans krijgen de tip om de zogenaamde Dutch Grand Prix Retour-kaartjes aan te schaffen. Om de vijf minuten zal er een trein vanaf Amsterdam Centraal vertrekken naar het treinstation in Zandvoort.

De speciale regeling van de NS rondom de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort lijkt wel minder prettige gevolgen te hebben voor andere trajecten. De NS meldt namelijk ook dat er in hetzelfde weekend buiten de regio Amsterdam minder treinen gaan rijden. Volgens het bedrijf komt dit door werk aan het spoor en zijn er in die periode veel medewerkers op vakantie. Ze geven dan ook aan dat reizigers de dienstregeling goed in de gaten moeten houden, rondom Zandvoort lijkt er echter niets aan de hand te zijn.