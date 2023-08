Moeder Piastri schrikt zich rot: "Ga weg van die motor, Oscar!"

Het is zomervakantie in de Formule 1 en dus hebben de twintig coureurs tijd om iets anders te ondernemen. Zo werd regerend wereldkampioen Max Verstappen gespot op het strand met zijn vriendin Kelly en haar dochter Penelope, en maakte McLaren-coureur Oscar Piastri, die anderhalve week geleden nog een paar duizendste tekort kwam om diezelfde Verstappen van de sprint-pole in België af te houden, zijn opwachting op de MotoGP-paddock.

Aangezien Piastri wordt gesponsord door eenzelfde merk dat verbonden is aan het MotoGP-team van Pramac, ontving de Australische Formule 1-debutant een uitnodiging om de MotoGP-wedstrijd op het circuit van Silverstone te bezoeken. Pramac-rijders Johann Zarco en Jorge Martín konden duidelijk goed opschieten met de jonge Aussie, die tot afschuw van zijn eigen moeder plaatsnam op de machine van Pramac. Piastri reed er niet op weg - dat zou werkgever McLaren uiteraard gedurende het seizoen niet goedkeuren - maar kon desalniettemin op een standje van zijn moeder rekenen.

In een bericht op het medium X liet moeder Nicole haar onrust blijken na het zien van een foto van zoonlief op de motorfiets door te reageren met: "oh nee, dat ga je niet doen! Ga weg van die motor, Oscar Jack Piastri! Mijn hart kan de auto's al amper aan."