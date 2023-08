Ben Sulayem wil Chinese motorfabrikanten: "Deze droom is haalbaar"

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Niet alleen de fans kijken massaal naar de races, ook bedrijven en fabrikanten hebben veel interesse in de koningsklasse van de autosport. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft grote dromen en wil graag Chinese en Amerikaanse fabrikanten in de Formule 1 zien.

De Formule 1 heeft in de afgelopen jaren een flink aantal veranderingen doorgevoerd. In 2026 gaan de technische reglementen weer flink op de schop, men introduceert in dat jaar een nieuw motorreglement. De regels hebben de aandacht getrokken van veel autobouwers, naast de huidige motorleveranciers stappen ook Ford en Audi vanaf dat jaar in de Formule 1. Ook Honda zal in 2026 weer terugkeren op de grid.

Haalbaar

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft veel vertrouwen in de nieuwe motorregels. De president van de autosportfederatie laat in gesprek met Motorsport-Total weten dat hij hoopt op Amerikaanse en Chinese fabrikanten: "Ik droom groot, maar deze droom is haalbaar. Ik wil graag fabrieksteams uit China en de Verenigde Staten zien. China heeft 1,4 miljard inwoners en meer dan vijftig procent van de elektrische auto's komt daar vandaan. China is een enorme markt."

Elektrificatie

Alhoewel de aanstaande motorregels niet voor een volledige elektrificatie gaan zorgen, denkt Ben Sulayem wel dat ze aantrekkelijk zijn voor de Chinese autobouwers. De FIA-president legt zijn redenatie uit: "Als je kijkt naar elektrische voertuigen en hybrides, dan moet je de Chinezen zeer serieus nemen. We introduceren de nieuwe regels in 2026 omdat ik denk dat dit het beste is voor de Formule 1. De deur voor nieuwe fabrikanten staat open. Audi en Ford zijn al binnen en Honda keert al terug."