Lawson zag kans om De Vries bij AlphaTauri te vervangen niet zitten: "Een lastige taak"

Bij de exit van Nederlander Nyck de Vries was het tot de verbazing van velen niet Liam Lawson, maar Daniel Ricciardo die in de AlphaTauri mocht instappen. De Nieuw-Zeelander werd gepasseerd voor de ervaren Ricciardo, een beslissing die hij naar eigen zeggen wel begrijpt.

De vervanging van Nyck de Vries was geen grote verrassing, maar de naam die als zijn vervanger werd genoemd, deed een groot aantal fans echter wél verbazen. Zo kon Daniel Ricciardo na grofweg acht maanden vrije tijd weer bij een F1-team gaan instappen, terwijl jongeling Liam Lawson door de Oostenrijkse renstal werd gepasseerd.

Momenteel werkt Lawson een seizoen in de Japanse Super Formula af, waar hij P2 in het klassement staat. De Nieuw-Zeelander werd door Red Bull richting Japan gestuurd om eventueel in de voetsporen van Pierre Gasly te treden, de Fransman die in 2017 als tweede in de raceklasse eindigde en een jaar later zijn debuut in de koningsklasse maakte.

Een tegenvallende Nyck de Vries betekende echter dat zijn komst naar de Formule 1 al stukken sneller had kunnen zijn. Het was echter niet Lawson, maar Ricciardo die De Vries’ vervanger werd. Een beslissing van Red Bull die hij naar eigen zeggen wel kan begrijpen, meent de 21-jarige coureur.

"Om heel eerlijk te zijn verandert er niet veel voor mij”, antwoordt Lawson op de vraag van Speedcafe of de komst van Ricciardo impact heeft op zijn toekomst in de Formule 1. "De missie die ik van Red Bull heb meegekregen is simpelweg om naar de Super Formula te gaan, om daar races te winnen, om voor het kampioenschap te vechten en om daar het seizoen af te maken. Pas dan kan ik mijn vizier richten op een instap naar de Formule 1."

"En daar ben ik mee bezig. Om überhaupt midden in het seizoen (in de AlphaTauri) in te stappen, zou een extreem lastige taak zijn geweest. Als je kijkt naar de positie waarin AlphaTauri momenteel verkeert, hebben ze er baat bij om een ervaren coureur zoals Daniel (Ricciardo) in het team te hebben. Om iemand te hebben die nog maar net in die wereld komt kijken zou niet zo voordelig voor het team zijn."

"Het zou niet de juiste keuze voor mij geweest zijn, en daarom doet het mij niet zoveel. Ik ben nog steeds erg gefocust om in de Super Formula te pushen, en om dan op een stoeltje (in de Formule 1) voor volgend jaar te azen", concludeert Lawson.