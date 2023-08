Norris twijfelde over toekomst bij McLaren

Lando Norris is op zijn jonge leeftijd uitgegroeid tot een teamleider binnen McLaren. De Brit debuteerde in de F1 voor de renstal in 2019 en behaalde meerdere podia en miste op een haar in Rusland een eerste zege.

Ondanks een podiumpje hier en daar bleef McLaren wisselvallig. Begin 2023 was de wagen meer in het midden -en achterveld te vinden. Norris speelde weleens met de gedachte of het niet beter was om een deurtje verder te kijken, maar bleef toch zijn werkgever trouw met een contract tot 2025.

McLaren heeft de weg omhoog gevonden en lijkt structureel mee te doen om eremetaal. De Red Bulls zijn nog te rap, maar de toekomst voor het team ziet er rooskleurig sinds een lange periode.

In een uitgebreid interview met Sky Sports sprak de 23-jarige Brit met Belgische roots over ambitie om wereldkampioen te worden met McLaren.

"Ik wil mijn succes behalen en ik wil mijn doelen bereiken met McLaren. Dat is mijn doel geweest sinds ik hier ben gekomen, sinds ik met dit team in de Formule 1 ben gekomen", begon Norris

"Ik denk dat ik vanuit dat oogpunt een loyale man ben, dat ik bij het team ben gekomen, ze me een kans hebben gegeven in de Formule 1 en ik wil presteren en succes voor ze behalen."

Norris stelt dat het veel specialer is om een team op te bouwen richting de top, zoals Max Verstappen bij Red Bull en Michael Schumacher bij Ferrari.

"En ik denk dat het tegelijkertijd een cooler verhaal is om van waar we een paar jaar geleden waren, een team dat het echt moeilijk had, terug te vechten en dan het eerste team te zijn dat echt van een lange weg terugkwam en voor titels vocht."

"Kampioenschappen en overwinningen. Ik denk dat het gewoon een gaaf verhaal zou zijn om over 10, 20 jaar op terug te kijken."

Landgenoot Lewis Hamilton is de laatste keer die een titel meebracht naar Woking in 2008. Het laatste constructeurskampioenschap dateert uit 1998. In 2007 gooide Spy-Gate roet in het eten. Voor McLaren is dus een wereldtitel lang geleden en succes niet vanzelfsprekend. Het bracht Norris soms aan het twijfelen.

"In mijn achterhoofd is het ongeduldige dilemma van: 'houd ik het nog een paar jaar vol, of is het tijd om naar iets anders te kijken?'

"Maar hoe meer we dingen bereiken zoals we de afgelopen weken hebben gedaan, hoe meer vertrouwen ik heb in de beslissing die ik heb genomen om tot 2025 te blijven, en hoe meer vertrouwen ik heb dat we onze doelen in de toekomst samen kunnen bereiken."

Op dit moment vecht de McLaren-coureur voor de posities achter de ongenaakbare Verstappen en Red Bull. Norris snapt dat een ooverwinnin er niet zomaar in zit.

"We hebben twee auto's, twee Red Bulls die dit jaar eigenlijk elke race één-twee zouden moeten zijn. Dus het is een soort vechten om de derde plaats en als er dingen gebeuren met een van die twee coureurs, dan vecht je misschien voor tweede of eerste.

"Maar eigenlijk is er maar één plek waar je eigenlijk naar kijkt, en je hebt twee Mercedessen die het hele seizoen zeer consistent zijn geweest, en dan kun je Ferrari en Aston nooit uitsluiten, zeker dit jaar niet."

Norris blijft wel realistisch als hij kijkt waar het team stond begin 2023 en is erg te spreken over de progressie die is gemaakt.

"Ik ben heel blij, ook al stonden we nu achter Mercedes, ik ben nog steeds heel erg blij met de vooruitgang die we hebben geboekt."

"Vanaf waar we waren, zou ik zeggen dat het een van de grootste omslagen in het midden van een seizoen is sinds vele, vele jaren in de Formule 1, en dat is heel goed om te hebben gedaan", sloot Norris af.