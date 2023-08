Chandhok ziet een 'gebroken' Pérez: "Enige reden voor bezorgdheid bij Red Bull"

Terwijl Max Verstappen ondertussen zijn dominante reeks ogenschijnlijk zonder moeite weet voort te zetten, lijkt de boel in het andere gedeelte van de Red Bull-garage niet helemaal naar wens te verlopen. Volgens voormalig F1-coureur en Sky Sports analist Karun Chandhok verkeert Sergio Pérez momenteel in een performancedip, en vraagt zich af of de Mexicaan zichzelf nog kan herstellen.

In het geheel staat het Red Bull-kamp momenteel alleen aan de top, maar binnen de Oostenrijkse renstal is er een duidelijke pikorde. Voorafgaande dit Formule 1-seizoen liet Sergio Pérez weten alles op alles te zetten om de wereldtitel op naam te laten schrijven; een ambitieuze doelstelling die grofweg vijf maanden later bijna niet meer te bewerkstelligen valt.

Terwijl teamgenoot Max Verstappen overwinning na overwinning aaneenrijgt, staat Pérez wat eerste plaats-finishes al acht Grands Prix droog, en voormalig F1-coureur Karun Chandhok vraagt zich dan ook af wat er met de snelheid van Pérez is gebeurd.

"Het enige wat er momenteel niet binnen Red Bull naar behoren functioneert, lijkt hun tweede rijder te zijn, als je terugkijkt naar de prestaties die hij begin dit jaar in Jeddah, maar nog belangrijker in Baku wist te behalen", begint Chandhok.

"Crofty (David Croft) en ik zeiden toen nog tegen elkaar dat hij bij die race Max (Verstapen) op het circuit kon verslaan. Dat was een overtuigende prestatie (in Baku), maar dat was toegegeven wel op één van zijn sterkste circuits op de kalender. Maar ooit sinds hij in Miami (door Max) werd ingehaald, stortte hij in."

"En ook als ik kijk naar afgelopen weekend op Spa. Nadat Max hem inhaalde, ontstond er in 27 ronden tijd een gat van 22 seconden. Dat is een megagroot verschil in performance, vooral als je je realiseert dat Spa een circuit is waar je op veel punten vol het gaspedaal intrapt. Dat is een bezorgdheid, en de enige bezorgdheid, waar het Red Bull-kamp momenteel mee te maken heeft."