Italiaans medium: 'Leclerc verlengt contract bij Ferrari'

Volgens het Italiaanse medium Funo Anlisi Technica verlengt Leclerc zijn verbintenis met Ferrari met waarschijnlijk twee jaar met nog een optie voor drie jaar. De huidige verbintenis loopt nog door tot 2024.

Volgens deze bron uit Italië heeft Leclerc onlangs onderhandeld met het manegement voor een nieuwe overeenkomst.

"Leclerc zou onlangs zijn handtekening hebben gezet onder een verlenging bij Ferrari. Een 2+3-contract dat in werking kan worden gesteld, wanneer het huidige afloopt."

Zowel Leclerc en Ferrari hebben nog geen woord gerept over een handtekening over een nieuw contract. Het Italiaanse medium benadrukt dat de info onofficieel is.

"Hoewel woorden zeker met zorg moeten worden gekozen, is dit onze informatie over de zaak in afwachting van een officiële bevestiging van beide partijen."