Alpine niet haastig op zoek naar nieuwe teambaas

Bruno Famin, de tijdelijke vervanger Otmar Szafnauer als teambaas van Alpine, zegt dat de Franse formatie geen haast heeft met het zoeken naar een teambaas.



Tijdens zijn toespraak op de F1 Nation-podcast vertelde Famin wat er komende tijd gaat gebeuren voordat er wordt gezocht naar nieuwe baas aan de pitmuur.



"Taak nummer één is om met het personeel te praten, met alle mensen van het personeel, om te delen wat er aan de hand is, om uit te leggen wat er aan de hand is en om ervoor te zorgen dat iedereen aan boord is", zei hij. “We hebben alle energie nodig, we hebben iedereen aan boord nodig.''

“Natuurlijk is het voor alle jongens een beetje moeilijk om alle informatie te krijgen. Ik ga naar Enstone om deze informatie, de uitleg, om vragen te beantwoorden, te delen met al het personeel in Enstone.”

Famin benadrukt dat de besluitvorming zorgvuldig wordt uitgevoerd. "Er is geen tijdlijn, omdat ik denk dat we echt moeten beoordelen wat de situatie is", zegt de Fransman.



Daarnaast vertelde Famin wat zijn taak zal zijn de komende tijd voordat er een nieuwe teambaas arriveert en onthulde enkele namen van zijn staf waarmee hij gaat werken.



''We zullen niet stilzitten om dingen te veranderen, omdat we stap voor stap moeten verbeteren van de ene race naar de andere.''

“Wat ik wil introduceren is constante verbetering in het team. Matt Harman doet het heel goed. Ik vertrouw Matt volledig, hij leidt het volledige technische team, dus er is geen haast om iemand aan de technische kant te vervangen.''

''Op sportief vlak vertrouw ik ook volledig op Julian Rouse. Ik vind dat hij hele goede ideeën heeft. Ik ga het met het personeel delen, daarom kan ik er nu hier geen commentaar op geven.''

“Wat de functie van teambaas betreft, voorlopig ga ik het doen, ik zal erover nadenken en ik zal beslissen. Maar we hebben geen haast, we redden het wel.''