Alonso werd aan lijntje gehouden door Alpine

Fernando Alonso reed in 2022 nog voor Alpine, maar de contractonderhandelingen verliepen moeizaam. De Spanjaard kon dat niet echt waarderen, wat waarschijnlijk het duwtje in de rug gaf om te vertrekken naar Aston Martin



Voordat Otmar Szafnauer weg moest bij Alpine, sprak voormalig coureur van het Franse team tegen de BBC over zijn eigen vertrek bij de renstal.

"Ik denk niet dat ik me niet gerespecteerd voelde, maar het is waar dat het langer duurde dan ik dacht toen we gesprekken begonnen - ik denk dat het in april 2022 in Australië was - over het verlengen van het contract", zei Alonso.

“Het was gewoon in een heel langzaam tempo, en het kwam niet van mijn kant. Ik was gewoon tevreden. De auto van 2022 was een snelle auto, dus ik was ook blij met de prestaties en de mogelijkheden in de toekomst.''

“Dus dat trage tempo van gesprekken en uiteindelijk niet eens op papier zetten wat we aan het bespreken waren en al deze opmerkingen over de leeftijd en wat dan ook. Het was de manier waarop ze dingen doen.''