Mercedes zoekt naar volmaakte update om kloof te dichten

Lewis Hamilton zei na de Grand Prix in België dat Mercedes keihard werkt om de kloof met Red Bull te dichten. De 38-jarige rijder hoopt dat Mercedes een update vindt die hem meteen in staat stelt om de top twee aan te vallen.

In een gesprek met de Belgische Sporza zei Hamilton: "Niemand van ons is gelukkig in de zin dat we zijn waar we willen zijn, maar we maken continu stappen."

"We hebben podia gehad, we hebben een tweede plaats behaald, we hebben dit jaar een pole behaald, wat echt geweldig is."

Maar voor Hamilton is dat dus niet genoeg. "We maken slechts kleine stappen, en we zijn op zoek naar die voltreffer om ons in de strijd om de top twee te brengen. Het zal niet gemakkelijk worden, maar iedereen werkt eraan."

De zevenvoudig kampioen heeft vertrouwen dat Mercedes terug aan de top komt. "Door tegenspoed bouw je karakter en kracht op binnen het team, en op een dag zullen we terugkeren naar waar we moeten zijn."