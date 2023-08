Hamilton zou Verstappen nerveus maken in andere Red Bull

Lewis Hamilton ziet dat Red Bull ongenaakbaar is en wil dolgraag weer op hetzelfde niveau acteren als Max Verstappen. De Brit fantaseert hoe het zou zijn in de Red Bull en zegt dat hij beter zou doen als Sergio Pérez.

"Wil ik net zo snel zijn als zij? Natuurlijk. Zou ik een auto willen hebben die net zo snel is als zij? Natuurlijk", zei Hamilton tegen tv-ploegen, waaronder Canal+, na de race van zondag in België.

Lewis Hamilton is ervan overtuigd dat Verstappen nerveus zou worden van hem in de Red Bull. "Als ik in de auto van Sergio zou zitten... zou Max niet hetzelfde ervaren zoals nu."

Red Bull geen interesse

Het gedroomde rijdersduo Verstappen en Hamilton gaat er niet van komen bij Red Bull zei teambaas Christian Horner in Oostenrijk:

"Het is niets dat we ooit hebben overwogen in het recente verleden. Ik bedoel, om die twee coureurs allebei zelf te betalen, zou je waarschijnlijk de fabriek moeten verkopen."

Niet bang voor Verstappen

In 2019 gaf Hamilton al aan dat Verstappen welkom is bij Mercedes. "Nee, dat zou ik geen probleem vinden", zei de Brit toentertijd tegen onder andere GPtoday.net.

Of twee kemphanen op één schip een goed idee zou zijn, bleef de zevenvoudig kampioen daarover neutraal.

"Ik zeg niet dat het wel of niet werkt, maar ik zie zowel positieve als potentiële negatieve dingen. Die zijn er altijd met nieuwe teamgenoten, maar het kan voor mij juist goed werken."

"Ik hoor en lees de verhalen van mensen die stellen dat ik een betere wagen heb en alleen daarom win. Het kan mij de kans geven om te laten zien dat dat niet zo is."