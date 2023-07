Ferrari verslaat Red Bull bij Belgische pitstops

Het team van Ferrari eindigde gisteren in België op het podium met Charles Leclerc. De Monegaskische coureur begon de Grand Prix op pole position, maar kwam slechts als derde over de streep achter de Red Bulls van Max Verstappen en Charles Leclerc. Op een ander gebied wist Ferrari de concurrentie wel te verslaan.

Ferrari verrichtte namelijk de snelste pitstop van het Belgische raceweekend. Leclerc werd in de Grand Prix na 2,19 seconden weer de baan opgestuurd met verse banden. Hiermee was de pitcrew van Ferrari net iets sneller dan Red Bull, daar verwisselde men de banden van Sergio Perez in 2,24 seconden. De derde plaats in het Belgische pitstopklassement was voor AlphaTauri, daar stuurde men Yuki Tsunoda na 2,29 seconden weer de baan op.