Verstappen dacht serieus aan extra pitstop: "Allebei mogelijk"

Max Verstappen schreef de Belgische Grand Prix gisteren op een extreem dominante wijze op zijn naam. Verstappen startte de Grand Prix op de zesde plaats, maar kwam met 22 seconde voorsprong als winnaar over de streep. Tijdens de race grapte hij over een extra pitstop en na afloop bleek dat hij daar nog steeds achter stond.

Verstappen kwam met een flinke voorsprong op nummer twee, en zijn Red Bull-teamgenoot, Sergio Perez als eerste over de lijn op het circuit van Spa-Francorchamps. Verstappen werd tijdens de race gevraagd om op zijn banden te letten, maar hij leek een andere mening te hebben. Hij vroeg zijn team of een extra pitstop misschien mogelijk was, Red Bull ging daar niet in mee.

Verstappen managede zijn banden tijdens de race wel degelijk, maar de extra pitstop behoorde volgens hem tot de mogelijkheden. Het klonk als een grapje, maar na de Grand Prix stelde de Nederlander dat het zeker had gekund. In gesprek met zijn landgenoten van Viaplay sprak Verstappen zich uit: "Het was allebei mogelijk geweest. Ik kon rustiger rijden aan het einde, iets wat we uiteindelijk ook hebben gedaan, of we hadden meer gas kunnen geven, nog een keer stoppen en dan weer meer gas geven."