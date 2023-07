Hamilton boos op Mercedes en uit frustraties over teamgenoot Russell

Lewis Hamilton heeft zijn frustraties geuit richting teamgenoot George Russell na een incident tijdens de Sprint Shootout voor de Belgische Grand Prix. Hamilton kon zijn frustratie niet verbergen over het incident waarbij George Russell betrokken was, dat hem volgens hem een start op de eerste rij heeft gekost.

De laatste ronden van de Mercedes-teamgenoten werden door elkaar gecompromitteerd. Russell verremde zicht in de eerste bocht waardoor Hamilton niet vol op het gas kon gaan en vast kwam te zitten achter Russell, die ook niet opzij ging voor de zevenvoudig kampioen.

Hamilton start hierdoor vanmiddag slechts als zevende. De Brit is boos: "Natuurlijk ben ik niet blij. Het was echt een leuke sessie, het zag er geweldig uit aan het einde. Ik wist dat ik sneller kon gaan. Ik denk dat ik in de laatste ronde eerste of tweede had kunnen zijn in die sessie."

"Het is gewoon... de communicatie was behoorlijk slecht. Het is moeilijk te begrijpen. We kwamen bij de laatste bocht, er reden zeven auto’s rondom ons heen. Ons is verteld om te geloven dat we geen tijd meer over hadden en daarom waren we aan het pushen. Maar het blijkt dat we tijd genoeg hadden. Wat er daarna met George gebeurde, het is zoals het is."

Hamilton werd gepusht voor een reactie op het incident met Russell, maar zei: "Ik was ... nou, het maakt niet uit.