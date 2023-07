Aston Martin ontvangt jarige Alonso met taart en gezang

Fernando Alonso gaat vandaag op jacht naar een goed resultaat in de Sprint op het circuit van Spa-Francorchamps. De Spaanse coureur begon goed aan het seizoen, maar bleef in de afgelopen raceweekenden iets achter. Voor Alonso is het vandaag in ieder geval al een bijzondere dag.

Alonso viert vandaag namelijk zijn 42ste verjaardag, hiermee is hij met afstand de oudste coureur van de grid. Zijn werkgever Aston Martin begroette de Spaanse coureur vanochtend met een staande ovatie. De werknemers hadden zich met taart verzameld in de pitbox en zongen hem, onder aanvoering van teambaas Mike Krack, toe. Ook andere teams feliciteerden Alonso op de sociale kanalen.