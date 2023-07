Start van Sprint Shootout uitgesteld door regenval

Ook vandaag regent het weer fors op het circuit van Spa-Francorchamps. Het regent zelfs zo hard dat de start van de Sprint Shootout is uitgesteld, het is onduidelijk wanneer er gestart zal worden en of er überhaupt wel zal worden gereden.

Het is onduidelijk wanneer de Shootout zal worden gestart, de regenval kan er zelfs voor zorgen dat de hele Shootout zal worden afgelast. Vlak voor de start van de sessie begon het met regenen en vanwege het slechte zicht heeft men besloten de Shootout uit te stellen. Het was de voorspelling dat het vlak voor 12:00 zou stoppen met regenen, maar momenteel is het Belgische circuit nog te nat. Als de Shootout niet kan doorgaan, wordt voor de Sprint de uitslag van de kwalificatie gebruikt zonder straffen. In dat geval zou Max Verstappen dus op pole staan.