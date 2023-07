FIA erkent grote verschillen motoren en neemt actie

De FIA heeft een mandaat gekregen van de motorfabrikanten om te onderzoeken hoe de verschillen tussen de krachtbronnen verkleind kunnen worden. Alpine is de spil in deze mogelijke verandering.

De Renault-motor in de Alpine loopt achter in prestaties en Alpine beriep zich op een afspraak tussen teams waarbij het verschil tussen de motoren binnen een bepaalde marge moesten blijven. Deze overeenkomst is bedacht om de competitie gezond te houden.

De FIA zei het volgende: "Met betrekking tot power units, aan het begin van deze regelgevingscyclus, is met de fabrikanten van power units overeengekomen dat er een mogelijkheid zou zijn om grotere verschillen van PU-prestaties vanaf 2023 te voorkomen."

"De FIA ​​heeft de PU-prestaties van de auto's in de eerste helft van 2023 geanalyseerd en is tot de conclusie gekomen dat er zo'n opmerkelijk prestatieverschil is tussen de concurrenten."

"Op basis van de inzet van de PU-fabrikanten en van de hierboven gerapporteerde prestatieverschillen, besprak de F1-commissie manieren om deze discrepantie te verhelpen."

"De bij de Commissie vertegenwoordigde fabrikanten van aandrijfeenheden stemden ermee in een mandaat te geven aan het Adviescomité voor aandrijfeenheden om dit onderwerp te overwegen en voorstellen terug te brengen naar de Commissie."