Hamilton onder de indruk: "Max was veel sneller"

Lewis Hamilton noteerde vandaag in de Belgische kwalificatie de vierde tijd. De Britse Mercedes-coureur kon de strijd met de Red Bulls en Charles Leclerc niet echt aan gaan, maar maakte verder weinig fouten. Hij was van afloop dan ook enorm tevreden met zijn kwalificatie.

Hamilton kwam in het eerste en het tweede gedeelte van de kwalificatie als één van de eerste het circuit op. De Brit wilde overduidelijk niet gegrepen worden door mogelijke rode vlaggen of andere hindernissen. Hij ging zelf wel bijna de fout in, hij schoot van de baan in de bekende bochtencombinatie Eau Rouge/Raidillon en kwam daarna op een redelijk gevaarlijke manier de baan op.

Zichtbaarheid

Na afloop van de kwalificatie had Hamilton een redelijk grote glimlach op zijn gezicht. De Brit had vanzelfsprekend op meer gehoopt, maar liet aan Sky Sports weten toch tevreden te zijn: "Het is geweldig om op dit circuit te rijden. Het was zeker een hectische sessie aangezien de baan steeds droger en droger werd. Het was heel erg glad en aan het begin was het zicht best wel slecht."

Indrukwekkend

Hamilton zette echter door en moest alleen de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez en de Ferrari van Charles Leclerc voor zich dulden. De Brit was onder de indruk: "Ik moest mijn resultaat maximaliseren, want elk rondje zou weer beter zijn dan het voorgaande rondje. Daarom stonden we ook zo vroeg in de pitlane met zijn allen. Het team deed het geweldig door ons elke keer zo snel de baan op te sturen. Ik ging er vol voor, ik deed het beste wat ik maar kon doen. Uiteindelijk was Max veel sneller, heel indrukwekkend. Ik ben erg blij met mijn resultaat."