Ted Kravitz wil kapotte trofee Verstappen in Red Bull prijzenkast zetten

Sky F1-verslaggever Ted Kravitz is aan het lobbyen om de gebroken Hongarije-trofee van Max Verstappen in de prijzenkast van Red Bull te krijgen. Als dat niet gebeurt, grapte Verstappen dat hij hem in plaats daarvan naar Lando Norris zou sturen. De verwijzing naar Norris is natuurlijk te danken aan het feit dat de Brit degene was die hem brak, ook al was dat niet opzettelijk.

Toen Verstappen de Grand Prix van Hongarije won en Norris als tweede finishte, ging de traditionele podiumviering van laatstgenoemde helemaal mis omdat Verstappens trofee van het podium kletterde en kapot viel.

De vervelende situatie is nu opgelost doordat de makers van de unieke porseleinen trofee, Herendi Porcelain, een nieuwe editie hebben gemaakt om naar Verstappen te sturen. Norris heeft zijn excuses aangeboden voor het per ongeluk breken van de originele trofee.

Toen Sky F1's Kravitz in de aanloop naar de Belgische Grand Prix met Verstappen sprak, stelde hij voor om de gebroken trofee toch nog een plaatsje te geven in de steeds groter wordende prijzenkast van Red Bull in Milton Keynes.

Kravitz vroeg Verstappen: "Ik heb een idee dat het heel cool zou zijn voor Christian Horner om de gebroken trofee, zoals die nu is, in twee stukken in de grote prijzenkast in Milton Keynes te zetten. Gaan ze dat doen?"

"Ik heb het niet besproken. We krijgen een nieuwe, die wordt voor ons gemaakt, dus ik weet eerlijk gezegd niet wat er met de kapotte gebeurt," antwoordde Verstappen. Maar als het plan van Kravitz niet doorgaat, dat zal de beschadigde trofee naar zijn vernietiger Norris gestuurd worden, zo grapte Verstappen.