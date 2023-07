Sainz niet te spreken over bandenregelement: Grand Prix Hongarije was 'erg saai en vervelend'

Afgelopen weekend introduceerde de Formule 1 een nieuw bandenregelement. Bij het Grand prix-weekend in Hongarije kregen de twintig coureurs uit de koningsklasse maar 11 sets droogweerbanden, in plaats van de oorspronkelijke 13. Eén van de coureurs die de nieuwe regels niet zozeer kon waarderen, was Carlos Sainz.

Naast de vermindering van 2 setjes minder droogweerbanden, werd er tijdens de kwalificatie ook het een en ander aangepast. Terwijl iedere coureur bij Q1 alleen maar de harde band mocht gebruiken om zichzelf voor de Grand Prix te kwalificeren, werd de medium bandencompound in Q2 gebruikt, en waren de softs voor Q3 bestemd.

Ferrari-coureur Carlos Sainz vond de mindering in het rubberaantal geen goed idee, maar liet weten wél positief te zijn over hoe de kwalificatie was verlopen: "Ik vond de bandenregels voor de kwalificatie interessant, maar voor de rest van het weekend waren de regels erg saai en vervelend."

"We komen hier al op de woensdag aan om ons voor te bereiden en vervolgens spendeer je op de vrijdag meer tijd in de garage dan op de baan, omdat er niet genoeg banden zijn. Waarom hebben we dan twee trainingssessies van een uur lang, als er niet genoeg banden zijn om die sessies af te werken?"

“De vrijdagen zijn ervoor om van de auto te leren, om het circuit te verkennen en om een show aan de fans te geven. Het is duidelijk dat er het een en ander aangepast moet worden; of de planning, of de bandentoewijzing.”

“Tuurlijk zouden er minder banden gebruikt kunnen worden om duurzamer te worden. Maar tegelijkertijd hebben we drie sets van intermediates en drie sets wet-banden die we de meeste weekenden niet eens aanraken”, sluit Sainz af.