Verstappen krijgt nieuwe trofee na foutje van Norris tijdens podiumviering Hongarije

Vrienden Max Verstappen en Lando Norris mochten bij het Hongaarse Grand Prix-weekend alwéér het podium met elkaar delen. Echter verliep de festiviteit niet helemaal van een leien dakje, want Norris brak de porseleinen overwinningstrofee van Verstappen. De bijzondere beker hoeft de regerend wereldkampioen echter niet lang te missen, want de maker van de bijzondere trofee heeft aangekondigd dat het al druk bezig is om een vervanger voor Verstappen te maken.

Na afloop van de Hongaarse Grand Prix was er genoeg te vieren voor Max Verstappen en Lando Norris. Bij het tweede achtereenvolgende raceweekend mochten de twee coureurs het podium met elkaar delen, en niet geheel verrassend konden beide heren het ook op de Hungaroring weer goed met elkaar vinden.

Maar terwijl de bijzondere manier van feestvieren van Norris bij de Britse Grand Prix goed afliep, ging het op de Hungaroring niet helemaal goed. De Britse jongeling sloeg zijn champagnefles op het podiumstapje van Verstappen om de fles te laten schuimen, maar liet daarmee tegelijkertijd de trofee van Verstappen omvallen, die vervolgens in een flink aantal stukken brak.

De Red Bull-coureur kon er wel om lachen, en na een klein onderonsje met Norris voor de camera leek de gebeurtenis afgedaan. Totdat het bedrijf achter de bijzondere porseleinen trofee even later bekendmaakte al meteen bezig te zijn om een vervanger voor Verstappen te maken. Dit betekent dat de tweevoudig wereldkampioen binnenkort alsnóg de speciale trofee in zijn appartement kan plaatsen.