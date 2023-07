Pérez denkt bij alle resterende Grand Prix-weekenden op het podium te eindigen

Sergio Pérez lijkt zijn goede prestatievorm weer terug te hebben. Bij het Grand Prix-weekend in Hongarije wist de Mexicaan bij zowel de kwalificatie als de race goed te presteren, en hint dat hij zijn zelfvertrouwen weer teruggewonnen heeft.

Bij de kwalificatie in Monaco boorde de Red Bull-coureur zijn RB19-auto de muur in, en sindsdien was zijn vertrouwen schaars. Terwijl Max Verstappen keer op keer met gemak naar zowel een pole position als de overwinning reed, wist Pérez bij vijf achtereenvolgende kwalificatiesessies niet door naar Q3 te komen, maar afgelopen weekend lijkt de Mexicaan weer langzaam maar zeker zijn mojo terug te hebben.

"We kwamen dichtbij P2, maar helaas hadden we te veel last van verkeer. Naast de racelijn was het asfalt ontzettend vies, dus in de laatste paar ronden pikte ik te veel vuil op en daardoor kostbare seconden verloor."

Ondanks dat Pérez met een P3 genoegen moest nemen, complimenteert hij de uitstekende strategie die zijn team uitgevoerd heeft: "Het team heeft het ontzettend goed gedaan, en we hebben een goed resultaat behaald."

Pérez wist naar het podium te klimmen, maar nog belangrijker is de terugkomst van zijn zelfvertrouwen: "Dit soort dagen helpen mij enorm. Ik kijk er naar uit om bij eigenlijk elk resterend Grand Prix-weekend op het podium te eindigen."