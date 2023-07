McLaren reageert sportief op kwijtraken record aan Red Bull

Het team van Red Bull Racing verbrak gisteren een legendarisch record. De zege van Max Verstappen was de twaalfde zege op rij voor Red Bull. Dit is een nieuw record, men heeft de reeks van McLaren uit 1988 verbroken. De Britse renstal eindigde met Lando Norris op het podium in Hongarije en deelde na afloop complimenten uit.

McLaren reageerde namelijk zeer sportief op het resultaat van Red Bull. De Britse renstal reageerde op sociale media op Red Bull Racing. Red Bull deelde een video van hun recordreeks en McLaren deelde daarop hun complimenten uit en gaven aan dat records bestaan om verbroken te worden. In 1988 werd het record neergezet door het legendarische duo Alain Prost en Ayrton Senna, Red Bull heeft daar nu dus verandering in gebracht.

Records are made to be broken. 馃А



Congratulations on a historic run, @RedBullRacing. See you on track soon. 馃 https://t.co/FWMFGAJ9JY