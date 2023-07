Hamilton is interesse in Formule 1-klassement verloren: "Boeit me niet waar ik finish"

Hij werd zevenmaal wereldkampioen in de Formule 1 - volgens zijn eigen telling zelfs acht keer - maar op een nieuw titelsucces zal Lewis Hamilton even moeten wachten. De 38-jarige Brit bezet momenteel de vierde plaats in het tussenklassement en kijkt tegen een gapend gat van liefst 134 punten ten opzichte van leider Max Verstappen aan.

Hamilton houdt zich naar eigen zeggen al niet meer bezig met het Formule 1-kampioenschap van 2023. "Het boeit me niet op welke positie ik eindig", zegt de Britse recordhouder tegen Channel 4. "Ik focus me er enkel op om Mercedes van de meest bruikbare informatie te voorzien, dat ik samenwerk met onze lieden om ervan zeker te zijn dat we de juiste kant op gaan wat betreft de ontwikkeling van onze auto en dat we de eerste race van het volgende jaar met een vliegende start kunnen beginnen."

Na een voortvarend slot van 2022, waarin Hamilton meerdere podiumplaatsen veroverde en Mercedes-teammaat George Russell zelfs de Braziliaanse Grand Prix won, had Mercedes gehoopt in 2023 een bedreiging voor Red Bull Racing te zijn. Dat het bij hoop is gebleven, erkent Hamilton. "We zijn dit jaar wederom op achterstand begonnen, echter is 2023 een stuk positiever voor ons dan 2022. We hebben grotere stappen voorwaarts gezet en nu al goede resultaten behaald."

In de strijd om het plekje achter Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap hebben Hamilton en teammaat Russell recentelijk goede zaken gedaan. Dankzij hun gecombineerde aantal van 203 punten bezet Mercedes momenteel de tweede plaats, nog voor Aston Martin en Ferrari.