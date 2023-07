Hülkenberg vol lof over Verstappen: "Aardig, charmant en een absolute killer"

Met negen WK-punten bezet Nico Hülkenberg, die zijn eerste volledige Formule 1-seizoen sinds 2019 afwerkt, momenteel een keurige veertiende plaats. De 35-jarige Duitser houdt Haas-teammaat Kevin Magnussen met regelmaat achter zich. Vechten voor podiumplaatsen en zeges, zoals klassementsleider Max Verstappen, zit er echter niet in voor de nog altijd podiumloze Formule 1-coureur.

Desalniettemin kan Hülkenberg wel genieten van zijn westerbuur, die momenteel de lakens uitdeelt in de koningsklasse van de autosport. Met acht zeges en twee tweede plaatsen uit tien wedstrijden is Verstappen nagenoeg onverslaanbaar. In gesprek met het Algemeen Dagblad schijnt de Duitse Haas-coureur zijn licht over de suprematie van zijn Nederlandse collega en blikt hij terug op het moment dat hij zélf onderhandelde met Red Bull Racing.

"Hoe ik Max zie? Als een absolute killer", vertelt Hülkenberg in de krant. "Hij is gewoon zo ongelooflijk goed. Zoveel natuurtalent, maar hij is ook een heel aardig en charmant mens. Een no-nonsense kerel. Hij vertelt je gewoon hoe het is, is eerlijk tegen je", is de Duitser vol lof over zijn tien jaar jongere tegenstander.

Waar Hülkenberg sinds zijn Formule 1-debuut in 2010 nog altijd trofeeloos is gebleven, daar is diens juniorerelijst om door een ringetje te halen. Zo veroverde de Duitser in 2009 met overmacht het GP2-kampioenschap en zegevierde hij bij de Masters of Formula 3. Red Bull, de huidige werkgever van Verstappen, toonde destijds interesse, zo onthult Hülkenberg in hetzelfde gesprek. "Er zijn wel wat gesprekken geweest met Helmut Marko, maar ik had zelf nooit het idee dat het écht serieus werd."

Hülkenberg rijdt in Hongarije zijn 192ste Grand Prix en is zodoende op koers om nog dit jaar de magische 200 te bereiken. Mocht Hülkenberg nog een jaartje doorgaan, dan is de kans zeer groot dat hij het recordaantal GP-starts zonder overwinning - nu met 208 stuks op naam van Andrea de Cesaris - verbreekt.

"Dat was wel mooi geweest, bij zo'n topteam. En ook weer niet, want teamgenoot van Max zijn, hé... Dat is wel écht de ultieme uitdaging voor coureurs. Waarschijnlijk het meest lastige stoeltje van de grid", sluit Hulkenberg af.