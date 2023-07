Red Bull-junior Lawson doet het alweer: nóg een zege in Super Formula

Voor een Formule 1-zitje werd hij nog te licht bevonden, de plaats die bij AlphaTauri is vrijgekomen na het gedwongen vertrek van Nyck de Vries is immers naar Daniel Ricciardo gegaan. Toch is die tegenvaller niet in het hoofd van Red Bull-junior Liam Lawson gekropen: de 21-jarige Nieuw-Zeelander heeft de zesde wedstrijd van het Super Formula-kampioenschap 2023 gewonnen en brengt zijn teller voor dit jaar zodoende al op drie zeges.

Met een klap kwam Lawson drie maanden geleden binnen op het hoogste niveau van het Japanse openwielracen. De Kiwi debuteerde op een circuit waarop hij tot dan toe nog nooit had gereden, namelijk de Fuji Speedway, maar dat mocht niet deren. Lawson zegevierde direct en reed zichzelf daardoor in de schijnwerpers. Met een tweede, ietwat gelukkige maar niet minder belangrijke, zegetocht op het circuit van Autopolis schaarde de jonge debutant zich zelfs tussen de kampioenschapskandidaten.

Zondagochtend zette Lawson die kampioenschapsaspiraties kracht bij door een derde seizoenszege te boeken. Wederom op de Fuji Speedway, daar waar de Super Formula in een seizoen drie races verrijdt, rekende de Red Bull-pupil af met polesitter Tadusuke Makino, die in het verleden zijn kunsten vertoonde in de Formule 2. De laatste podiumplaats ging naar nieuwbakken Toyota WEC-reserverijder Ritomo Miyata, die middels zijn puntenscore van vandaag ternauwernood de leiding in het kampioenschap heeft behouden. Miyata beschikt na zes van de negen wedstrijden namelijk over 86 punten, waar de teller van Lawson reeds op 85 is aanbeland. Regerend tweevoudig kampioen Tomoki Nojiri, Lawsons teammaat bij Mugen, is derde op ruime achterstand.

Het Super Formula-seizoen van 2023 telt nog drie wedstrijden: op zondag 20 augustus wordt er geracet in Motegi, op 28 en 29 oktober staan de laatste twee bedrijven op het programma. Deze worden afgewerkt op het circuit van Suzuka. Een Super Formula-coureur kan per race maximaal 23 punten verdienen en zodoende heeft Lawson nog alle kansen om in zijn debuutjaar de titel te veroveren.