Red Bull kan legendarisch record breken in Hongarije

Het team van Red Bull Racing kan aankomend weekend op de Hungaroring weer eens een record breken. Het gaat ditmaal om één van de meest legendarische records uit de geschiedenisboekjes van de koningsklasse van de autosport. Red Bull kan een record van McLaren uit 1988 gaan breken.

In Silverstone evenaarde Red Bull al het record van de meeste zeges op een rij van een team. De Oostenrijkse renstal heeft sinds de Grand Prix van Abu Dhabi in 2022 alle Grands Prix in de Formule 1 gewonnen. Ze hebben nu een reeks van elf zeges op rij in handen en daarmee staan ze op gelijke hoogte met de reeks van McLaren uit 1988. Toentertijd werden de zeges gepakt door de rivalen en teamgenoten Alain Prost en Ayrton Senna.

Emoties

Senna en Prost vochten één van de bekendste duels uit de geschiedenis van de sport uit. Ze reden met de machtige McLaren MP4/4, de auto werd slechts één keer verslagen. Op het circuit van Monza vielen ze allebei uit en ging de zege naar Gerhard Berger, daarna gingen ze vrolijk verder met winnen. Op het circuit van Monza werd toen hun reeks van elf zeges op rij gebroken, het was een record dat 35 jaar (!) lang onaangetast bleef.

Anderhalve week geleden kwam daar in Silverstone verandering in. Max Verstappen versloeg ironisch genoeg de McLaren van Lando Norris en won zijn zesde race op rij, voor Red Bull pakte hij de elfde zege op rij. Teambaas Christian Horner reageerde opvallend emotioneel op het evenaren van het record en ook bij Helmut Marko was er vreugde merkbaar.

Verschil

De tegenstanders van Red Bull vrezen dat de Oostenrijkse renstal dit jaar alle Grands Prix kan gaan winnen, iets wat McLaren in 1988 niet lukte. Daarnaast is er één groot verschil met de zegereeks van 35 jaar geleden. In 1988 pakten Senna en Prost samen de zeges voor hun team. Nu liggen de verhoudingen iets anders, Sergio Perez wist in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan te winnen, maar de andere zeges gingen allemaal naar Verstappen.

Zandvoort

De Nederlander heerst en is zelf nu bezig met een reeks van zes zeges. Dit weekend kan hij in Hongarije op gelijke hoogte komen met Alberto Ascari, Michael Schumacher en Nico Rosberg. Als Verstappen in Hongarije en België wint, kan hij in zijn eigen Zandvoort op gelijke hoogte komen met het record van Sebastian Vettel uit 2013. De Duitser won toen negen Grands Prix op rij. Dit weekend kan Verstappen een stap zetten in die richting en het record van McLaren breken.