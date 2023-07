Verstappen denkt aan toekomst: "Er is meer dan de Formule 1"

Max Verstappen is momenteel zeer succesvol in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij en breekt in de tussentijd een grote hoeveelheid wereldrecords. Verstappen beseft zich dat hij niet voor eeuwig kan blijven racen, hij wil dit dan ook niet gaan doen.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij niet voor altijd wil blijven racen in de koningsklasse van de autosport. Hij filosofeerde eerder al over een loopbaan in andere raceklassen en droomt hardop van deelnemen aan bekende 24 uurs races op bijvoorbeeld Le Mans of de Nürburgring. De Formule 1 heeft voor hem dan ook niet voor eeuwig de aandacht.

Verstappen steekt niet onder stoelen of banken dat hij het leven naast de Formule 1 ook heel erg belangrijk vindt. De Nederlandse coureur legt dat in geuren en kleuren uit in gesprek met het Amerikaanse CNN: "Ik probeer nu alles te geven wat ik heb, maar er is veel meer in het leven dan de Formule 1. Zodra ik klaar ben met de Formule 1, wil ik gaan genieten van het leven en andere dingen gaan doen. Dan zie ik wel wat er gebeurt als de Formule 1 voorbij is voor mij. Het is vast niets waar ik veel terug aan ga denken als ik 70 ben."