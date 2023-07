Domenical twijfelt nog steeds over elfde team: "Respect voor het proces"

Eerder dit jaar opende de FIA een zogenaamde Expression of Interest voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Meerdere opvallende partijen meldden zich aan, maar vanuit de Formule 1 klonken louter negatieve geluiden. Formule 1 CEO Stefano Domenicali twijfelde ook en deelt die mening nog steeds.

In de afgelopen maanden hebben meerdere opvallende partijen zich bij de FIA gemeld. Onder meer de combinatie Andretti Cadillac, Hitech en Formula Equal hebben zich gemeld. FIA-president Mohammed Ben Sulayem was enthousiast over bijvoorbeeld Andretti Cadillac, maar bij de Formule 1 heeft men een compleet andere mening. Domenicali is namelijk van mening dat een nieuwe renstal eigenlijk niet nodig is.

De Italiaanse CEO stelde eerder dit jaar dat een nieuw team alleen nut heeft als het iets vernieuwends met zich meebrengt of van waarde is voor de sport. In gesprek met Motorsport.com geeft Domenicali aan dat hij nog steeds achter deze woorden staat: "Wat dat betreft verandering niet van mening. Het gaat niet om geld en ik wil nergens op vooruitlopen, er loopt namelijk een proces. Ik heb respect voor het feit dat de FIA dat proces is gestart en ik hoop dat we snel tot een conclusie komen. Zoals ik al eerder zei, de keuze moet de juiste zijn voor onze business."