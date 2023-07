Steun voor Formule 1-target Palou: "Eén van de beste coureurs ter wereld"

De Spaanse coureur Alex Palou maakt momenteel veel indruk in de Amerikaanse IndyCar Series. Palou is naast IndyCar-coureur ook de reserve van het Formule 1-team van McLaren. Hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met een zitje in de Formule 1 en Michael Andretti denkt dat Palou daar zal slagen.

Palou is momenteel uiterst dominant in de IndyCar. Het is dan ook niet vreemd dat zijn naam valt in de Formule 1 -wereld. Recent werkte hij een test voor McLaren af, maar de kans is klein dat hij daar een zitje zal krijgen. Hij wordt ook in verband gebracht met het team van AlphaTauri, hij zou daar volgend seizoen één van de coureurs kunnen worden.

In de Verenigde Staten denkt men dat Palou zal gaan slagen in de koningsklasse van de autosport. Michael Andretti weet het haast zeker en spreekt zich uit bij Marca: "Hij is heel erg goed. Hij is één van de beste coureurs in de wereld, dat denkt ik echt. Hij is nu de dominante man in de IndyCar. Ik had hem een paar jaar geleden kunnen contracteren. Ik vond hem enorm getalenteerd, we hadden gesprekken en het was bijna rond. Toen kwam er iets tussen en sloeg Chip toe. Ik twijfel er niet aan dat hij ook competitief kan zijn in de Formule 1."