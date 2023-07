GPToday TV-Gids: Genoeg te beleven in Formule 1-loos-weekend

Het F1-circus heeft een korte onderbreking voordat het weer aan de slag moet voor een double header met de Grand Prix van Hongarije en België. Toch hoeft de racefan zich niet te vervelen.

De IndyCar gaat de grens over naar buurland Canada voor de Honda Indy Toronto van aanstaande zondag. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout is weer van de partij. Het seizoen - in vergelijking met andere jaren - loopt tot dusver stroef met pas één top-tien-klassering. De Ed Carpenter Racing-coureur hoopt in Toronto daar snel verandering in te brengen.

In 2023 zijn alle spotlights gericht op de ongenaakbare Alex Palou. De Spanjaard in dienst van Chip Ganassi won vier van de laatste vijf races en staat ruim aan kop in het kampioenschap. Wie kan hem nog stoppen? De wedstrijd in Canada start zondag 20:00 uur ​Nederlandse tijd.

Behalve de Noord-Amerikaanse openwielers, vervolgt de Formule E zijn weg in het eennalaatste weekend in het elektrische kampioenschap. Rome is de plaats van het FE-decor en host twee races.

De strijd om de titel is bloedstollend. Jake Dennis voert de ranglijst aan met 154 punten en heeft maar één puntje voorsprong op Nick Cassidy. Pascal Wehrlein met 138 punten doet ook nog volop mee en Mitch Evans met 122 punten hoopt flink te profiteren van misstappen van de drie koplopers.

De eerste ePrix in Rome is zaterdag 15:03 uur Nederlandse tijd. De tweede is op dezelfde tijd op zondag.

Vrijdag is het wereldberoemde Goodwood Festival of Speed van start gegaan. Het festival trekt altijd veel bezoekers en veel raceteams en autobouwers beklimmen de heuvel met bijzondere auto's. Meerdere Formule 1-teams zijn aanwezig, maar het team van McLaren heeft de meest indrukwekkende line-up. Dit festival is te volgen op YouTube.