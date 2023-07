Verstappen zit niet stil en rijdt GT3-test op Mugello

Tussen de Grand Prix van Groot-Brittannië en de Grand Prix van Hongarije zitten twee weken waarin veel coureurs niet in actie hoeven te komen. Meerdere coureurs zullen wel wat meters gaan maken op het Goodwood Festival of Speed, maar Max Verstappen heeft een andere bezigheid gevonden.

De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft namelijk veel meters gemaakt op het circuit van Mugello in Italië. Verstappen was daar aanwezig om deel te nemen aan een testdag voor zijn eigen team Verstappen.com Racing. Hij kroop hier achter het stuur van een Porsche GT3. Het is geen geheim dat Verstappen in de toekomst zou willen deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Voorlopig is dat nog niet aan de orde en testte Verstappen samen met zijn vader Jos en Thierry Vermeulen in Mugello.