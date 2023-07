Audi legt autosportprojecten stil voor volledige Formule 1-focus

Vorig jaar maakte Audi bekend dat ze vanaf 2026 gaan deelnemen aan de Formule 1. Op de achtergrond zijn de voorbereidingen in volle gang en alles moet daarvoor wijken. De autosporttak van Audi draait de geldkraan naar andere klassen helemaal dicht en focust zich volledig op de Formule 1.

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de koningsklasse van de autosport. Audi toonde interesse in deze regels en maakte in 2022 tijdens het Belgische Grand Prix-weekend bekend dat ze gaan deelnemen aan de Formule 1. Ze gaan vanaf 2026 samenwerken met het team van Sauber. De Zwitserse renstal wordt verantwoordelijk voor het chassis en Audi focust zich op de krachtbronnen, wel wordt het een fabrieksteam.

Audi is op de achtergrond hard bezig met de voorbereidingen. Ze hebben daarvoor een drastische beslissing genomen. Motorsport Magazin meldt dat Audi Motorsport-baas Rolf Michl tijdens de bestuursvergadering van Audi heeft laten weten dat de grote projecten niet langer worden gefinancierd door het merk, ze blijven wel technische ondersteuning geven aan klantenteams. In de praktijk betekent dit dat er geen geld meer gaat naar de enduranceracerij en de DTM. Na 2024 wordt ook het Dakar-project stopgezet. Hierdoor kan men zich volledig focussen op de Formule 1.