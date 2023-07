Vader bevestigt: De Vries ontslagen door AlphaTauri

Nyck de Vries is definitief zijn stoeltje bij het team van AlphaTauri kwijt. Zijn vader heeft het nieuws zojuist bevestigd in gesprek met persbureau ANP. Eerder deze middag lekte het nieuws al uit, De Vries was bezig met een teleurstellend seizoen waarin hij geen enkel puntje wist te scoren.

De positie van De Vries stond al geruime tijd onder druk. De Nederlander was bezig met zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse van de autosport. Hij kon echter geen potten breken en werd vrijwel elk weekend verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Daarnaast was ook de top van Red Bull enorm kritisch. Helmut Marko liet in Silverstone al doorschemeren dat De Vries snel zou worden vervangen.

Het lijkt erop dat Daniel Ricciardo vanaf Hongarije in de auto zit. De Australiër fungeert dit seizoen als derde coureur van Red Bull Racing en reed vandaag de bandentest voor dat team. Ook de naam van Liam Lawson werd veelvuldig genoemd, de Nieuw-Zeelander rijdt momenteel in de Super Formula en het lijkt erop dat hij volgend jaar het stoeltje gaat innemen. Voor De Vries eindigt het Formule 1-avontuur na elf Grands Prix.