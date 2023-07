Ricciardo neemt plaats in RB19 voor bandentest

Het team van Red Bull Racing is vandaag nog aanwezig op het circuit van Silverstone. De Oostenrijkse renstal werkt deze week immers de bandentest voor Pirelli af. Red Bull gunt hun vaste coureurs Max Verstappen en Sergio Perez rust en zet derde coureur Daniel Ricciardo in voor de test.

De veelbesproken Ricciardo maakt vandaag zijn eerste meters van het seizoen. De Australiër werd in de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met de zitjes van Sergio Perez en AlphaTauri-coureur Nyck de Vries. Vandaag kan hij laten zien wat hij nog in zijn mars heeft. Hij neemt plaats in de RB19 en Red Bull deelt de eerste beelden van de test. Ook het team van Haas komt vandaag in actie bij de test.