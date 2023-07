Verstappen lacht om radiobericht: "Wilde checken of ze niet in slaap waren gevallen"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Britse Grand Prix op zijn naam. Het team van Red Bull Racing hield zich vast aan hun vooraf bepaalde strategie. Verstappen vroeg zich tijdens de race nog eventjes af waarom Ferrari een vroeg pitstop maakte, maar achteraf kan hij daar hard om lachen.

Verstappen was de grote favoriet voor de zege op het circuit van Silverstone en hij maakte die favorietenrol dan ook waar. Bij de start werd hij nog ingehaald door Lando Norris, maar binnen een paar rondjes had de Nederlander de leidende positie alweer in handen. Verstappens team bleef daarna uiterst kalm en hield na een vroeg pitstop van Ferrari-coureur Charles Leclerc gewoon vast aan hun strategie.

Verstappen zag op de schermen naast de baan dat Leclerc een vroeg pitstop maakte. De Nederlander vroeg zich op de boordradio af wat hier de bedoeling van was en of zijn team hetzelfde van plan was. In gesprek met de internationale media kon Verstappen er wel om lachen: "Ik wilde het gewoon even checken bij mijn team. Ik wilde even kijken of ze niet in slaap waren gevallen! Ik zag die Ferrari een pitstop maken en toen vroeg ik mij eventjes af of we ons wel aan de strategie gingen houden."