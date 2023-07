Alpine stelt Bruno Famin aan als nieuwe vicepresident van autosporttak

Het team van Alpine heeft wederom een wijziging doorgevoerd in het management. De Franse renstal heeft in de afgelopen jaren al veel dingen aangepast in de top van het team en het automerk zelf. Ditmaal heeft men Bruno Famin aangesteld als de vicepresident van Alpine Motorsports.

In de afgelopen jaren was Laurent Rossi de eindverantwoordelijke van de autosporttak van het merk Alpine. De CEO gaat zich nu meer bezighouden met het stimuleren van de verkoopcijfers van het automerk Alpine. Rossi is dan ook van mening dat de autosporttak meer aandacht verdient en daarom heeft hij Famin aangesteld als vicepresident. Hij was al de topman van de motorafdeling en is nu de belangrijkste man van de autosportafdeling van het merk.