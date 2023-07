Hamilton tast in het duister over racepace

Lewis Hamilton start zijn thuisrace vandaag vanaf de tegenvallende zevende plaats. De Britse zevenvoudig wereldkampioen had op een beter resultaat gehoopt, maar wil er het beste van gaan maken. Hamilton weet niet precies hoe goed zijn racepace precies is, maar hij heeft wel goede hoop.

Na een tegenvallende vrijdag paste het team van Mercedes een aantal dingetjes aan voor de kwalificatie van gisteren. In de derde vrije training zag het er nog aardig uit, maar in de kwalificatie waren Max Verstappen, de McLarens en de Ferrari's te snel. Hamilton zag dat zijn team zeker wat dingen had verbeterd en hij was ook blij voor zijn voormalige werkgever McLaren.

Hamilton wil zijn fans in zijn thuisland graag verwennen. In de kwalificatie lukte dat dus niet, zijn resultaat viel best wel tegen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen keek in gesprek met Sky Sports vooruit op de race: "Ik heb geen idee hoe goed onze racepace is. Iedereen reed met een andere hoeveelheid brandstof, maar we zagen er niet zo slecht uit. We hebben een paar dingetjes aangepast, dus we zullen zien hoe dat gaat. Zelfs als onze racepace goed is, moeten we veel auto's inhalen. Op deze baan is dat niet zo simpel."