De Vries baalt van wisselvalligheid: "Weten nog niet waardoor het kwam"

Nyck de Vries kende zeker geen slechte vrijdag op het circuit van Silverstone. De Nederlandse AlphaTauri-coureur beleefde een goede eerste vrije training met een elfde tijd, maar in de tweede training was hij één van de langzaamste coureurs van het veld. De Vries heeft geen idee wat er aan de hand was.

De AlphaTauri-coureur staat momenteel onder grote druk. Zijn prestaties vallen tegen en men twijfelt zelfs openlijk aan zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. De Vries heeft dit weekend de beschikking over veel nieuwe updates en kan dus goed gaan scoren. Dat is dus broodnodig, want een slecht resultaat kan rampzalige gevolgen hebben voor zijn toekomst bij het team.

Onduidelijkheid

De Vries heeft geen idee waarom de resultaten zo tegenvielen in de tweede vrije training. Hij sloot de sessie af met een vreemde klapband en spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Het was best lastig. Op dit moment weten we nog niet waardoor dit kwam. We hebben het nog niet echt kunnen bespreken en analyseren. We vonden dat we het aardig deden in VT1, maar VT2 was een stuk moeilijker. We sloten de sessie af met die lekke band. We weten nog niet wat er is gebeurd, want de auto is nog niet teruggebracht."

Updates

Het is nog onduidelijk of de updates het gewenste effect hebben voor AlphaTauri. De Vries heeft dan ook nog geen enkel idee waar hij dit weekend staat ten opzichte van de concurrentie: "Zoals gezegd zag het er in VT1 prima uit, maar VT2 bleek een stuk lastiger te zijn. We zijn bovendien ook niet de enige die updates heeft meegenomen naar dit circuit. We komen er morgen wel achter als we alles bij elkaar laten komen voor de kwalificatie."