Red Bull geeft Verstappen en Perez gloednieuwe krachtbron

Max Verstappen gaat dit weekend in Silverstone op jacht naar zijn volgende zege. De Nederlander was razendsnel in de eerste vrije training en kan ook profiteren van een verse krachtbron. Uit de documenten van de FIA blijkt namelijk dat Verstappen en zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez vrijwel een geheel nieuwe krachtbron krijgen.

Verstappen en Perez krijgen dit weekend de beschikking over een nieuwe ICE, turbocharger, MGU-H, MGU-K en een nieuw exhaust system. Aangezien ze bij geen van de onderdelen over de maximale limiet heen gaan, ontvangen ze geen gridstraf voor de race van zondag. Ook Haas-coureur Nico Hülkenberg en AlphaTauri-coureur Nyck de Vries ontvangen een nieuwe krachtbron. George Russell doet hetzelfde en heeft een verse Mercedes-krachtbron in zijn bolide liggen voor zijn thuisrace.