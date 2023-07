"Op welke manier wordt de Brad Pitt-film opgenomen in Silverstone"?

Dit weekend wordt in Silverstone de Britse Grand Prix verreden. Het is veel mensen al opvallen, maar in de pitlane zijn er dit weekend elf in plaats van tien teams aanwezig. Dit weekend beginnen immers de opnames van de Formule 1-film met Brad Pitt. Het fictieve raceteam maakt meters, maar of ze ook het asfalt gaan delen met de echte teams is nog zeer onduidelijk.

Het was al geruime tijd bekend dat de opnames dit weekend zouden beginnen in Silverstone. Eerder deze week bleek dat de filmmakers alles zeer professioneel aanpakken. Het fictieve team APXGP heeft een eigen pitbox inclusief werkende schermen, pitcrew en reserve-onderdelen. Ook zijn er minimaal twee wagens aanwezig waarmee er wordt gefilmd. De aangepaste Formule 2-bolides zijn voorzien van veel camera's.

Hamilton

Op de donderdagmiddag kwamen de twee wagens voor het eerst de baan op, zo was te zien op meerdere video's op sociale media. Of Pitt en zijn tegenspeler Damson Idris echt achter het stuur zaten, is niet helemaal duidelijk. Mercedes-coureur Lewis Hamilton is betrokken bij het project en hij gaf tijdens een persconferentie aan dat Pitt al geruime tijd aan het trainen is: "We hebben samen een dag gereden in Los Angeles. Voor iemand die nog nooit heeft geracet, had hij zeker een scherp oog. Hij is dol op de MotoGP dus hij vond racen al leuk. Hij kende de racelijnen daardoor al."

Grid

De goudzwarte wagens van de filmploeg komen in ieder geval tussen de sessies door de baan op. Of ze ook de baan gaan delen met de echte teams, was geruime tijd zeer onduidelijk. Tijdens de persconferentie liet Lando Norris namelijk weten dat hij had gehoord dat de filmploeg zou gaan meerijden met de installatieronde. Inmiddels lijkt het erop dat dit niet gaan gebeuren, wel heeft het er alle schijn van dat Pitt en Idris aanwezig zullen zijn op de grid voorafgaand de race.