André Rieu speelt volkslied bij Nederlandse Grand Prix

Volgende maand staat de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort weer op het programma. Het belooft weer een groot spektakelstuk te worden en de voorbereidingen zijn in volle gang. Ook de voorbereidingen voor het volkslied zijn begonnen, ditmaal wordt het Wilhelmus namelijk gespeeld door André Rieu en zijn Johan Strauss Orkest.

In de voorgaande twee edities werd het volkslied gezongen door Davina Michelle en een jaar later door Floor Jansen. Dit jaar valt de keuze dus niet op een individuele artiest, maar op het wereldberoemde orkest van André Rieu. Rieu maakte het nieuws zelf bekend tegenover 1Limburg: "Wij spelen op de racebaan zelf, vlak voor de start. We mogen twee nummers brengen, het Wilhelmus en dan de Second Waltz. Daarna gaan we snel aan de kant, want dan beginnen de coureurs aan de wedstrijd."

Rieu en zijn orkest zullen gaan samenwerking met DJ La Fuente. Hij geeft aan dat Formule 1-eigenaar Liberty Media eerst een ander idee had: "De Amerikaanse organisatie wilde mij eerst solo hebben, maar ik heb gezegd dat ik alleen kom als mijn hele orkest mee mag. Ze waren bang dat het te lang zou duren voordat we van de baan af zouden zijn. We hebben daar speciaal op geoefend en dat in een video opgenomen. Daarop zagen ze dat we binnen 10 seconden weg waren. Toen vonden ze het goed."