Hamilton verwelkomt demonstranten: "Willen niet dat ze de baan betreden"

Aankomend weekend wordt de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone verreden. De race is een hoogtepunt op de kalender, maar men vreest dat klimaatdemonstranten het event willen gaan verstoren. Lewis Hamilton staat open voor demonstraties, maar hij ziet dat liever niet op het circuit.

In Groot-Brittannië zijn in de afgelopen maanden veel grote sportevenementen verstoord door demonstranten van de groep 'Just Stop Oil'. Gisteren werden er bijvoorbeeld nog wedstrijden op het bekend tennistoernooi Wimbledon verstoord door een aantal activisten van deze groep. Vorig jaar betraden enkele demonstranten de baan in Silverstone tijdens de rode vlag en men is bang dat dit weer gaat gebeuren.

Verwelkomen

Veel prominenten hebben de demonstranten daarom ook opgeroepen om niet de baan te betreden. Dit kan immers voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft een iets andere mening dat zijn collega's en bazen. In gesprek met Sky Sports legt hij dit uit: "Ik verwelkom demonstranten en activisten. Ik bedoel, ze pushen voor een positieve verandering. We willen echter niet dat ze de baan betreden en zichzelf in gevaar brengen."

Groeien

Hamilton is het eens met de boodschap van de demonstranten. De Brit staat bekend om zijn scherpe meningen over maatschappelijke thema's. Hamilton heeft dan ook een duidelijke mening over dit specifieke onderwerp: "We moeten gewoon duurzamer worden. We moeten ook inclusiever worden. Dat zijn gebieden waar wij het beter moeten gaan doen, maar alles gebeurt wel heel snel. De industrie ontwikkelt zich zo snel, dat er soms dingen bij inschieten."