Eerste beelden 'Formule 1-team' Brad Pitt uitgelekt

Aankomend weekend staat de Britse Grand Prix op de planning. Op het circuit van Silverstone zijn er geen tien, maar elf teams aanwezig in de pitlane. Dit weekend beginnen namelijk de opnames van de nieuwe film van Brad Pitt over de Formule 1. De eerste beelden zijn nu uitgelekt.

Op de foto's zijn de pitboxen van het 'nieuwe' Formule 1-team Apex GP te zien. De pitboxen zien er precies zo uit als die van de echte Formule 1-teams. Dat betekent dus ook dat Pitt en zijn teamgenootje Damson Idris een naambordje hebben gekregen in de pitlane. Hieruit blijkt dat het personage van Pitt luistert naar de naam Sonny Hayes. Het personage van Idris heeft Joshua Pearce. Uit deze foto's valt ook op te maken dat Mercedes ook betrokken is bij het team.

Brad pitt's team for the Formula 1 movie will be called ApexGP their garage is being setup at Silverstone this weekend, also from the look at Brad's suit, it's Powered by Mercedes which is fitting sense they're designing the cars for the movie#BritishGP pic.twitter.com/J4Y1ZDWRCx