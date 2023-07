Pérez hoopt op voorspoedig herstel voor start Britse Grand Prix: "Heb echt de tijd nodig"

Red Bull-coureur Sergio Pérez wist zichzelf dankzij een goede performance vanaf P15 naar P3 te worstelen: een goed resultaat voor een nog steeds uitziekende Pérez, die hoopt volledig zijn gezondheid terug in handen te hebben alvorens het volgende Grand Prix-weekend alweer van start gaat.

Vooraf aan de start van een veeleisend Oostenrijks Grand Prix-weekend was Sergio Pérez niet in opperste staat van gezondheid. De Mexicaan had de griep te pakken, en kon zich maar net voor de start van de racerij fit genoeg voelen om deel te nemen aan de wedstrijd op de Red Bull Ring. Dat obstakel is inmiddels met succes overkomen, maar aankomend weekend volgt er een volgende; namelijk de Grand Prix van Groot-Brittannië. Pérez zal de komende dagen vele tijd moeten spenderen om zichzelf volledig te genezen, zo meldt hij zelf:

"Ik heb geen nacht gehad waar ik goed uit kon rusten. Elke nacht had ik de griep te pakken, en met de combinatie van medicatie, voel je je sowieso niet 100% lekker. Deze sport vergt veel van je, zowel in als naast de auto. De ziekte heeft mij flink te pakken gekregen, en ik hoop dat ik mij in de aankomende dagen weer kan herstellen. Silverstone is namelijk ook een hele uitdagende race."

"Ik heb echt de tijd nodig. Ik voel mij momenteel verre van 100%." Desondanks de moeilijkheden, kon de Mexicaan het Grand Prix-weekend op de Red Bull Ring met een podiumplaats afsluiten. De teamgenoot van Verstappen laat weten 'hartstikke blij' met het resultaat te zijn, ondanks dat het weekend een grote uitdaging voor hem was. "Vooral op fysiek vlak was dit weekend hartstikke zwaar. Op de donderdag was ik ziek, dus het weekend was daarom niet makkelijk", concludeert een herstellende Pérez.